Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video
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Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Destan’, atv ekranındaki ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. ‘Destan’ın ilk bölümüne Akkız, babasını öldüren Alpagu Han’dan intikam almak için her şeyi göze aldı.