Video Destan Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video
Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video

Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video

23.11.2021 | 23:35

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Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video 00:59
Destan 1. bölüm! ‘Destan’ın finali soluk kesti: Akkız’ın oklarının hedefinde Alpagu Han var! | Video 23.11.2021 | 23:35
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Destan 1. Bölüm'e damga vuran sahne; Alpagu Han, Batuga'nın canına kıyacak mı? 23.11.2021 | 21:43

Sezonun merakla beklenen yeni dizisi ‘Destan’, atv ekranındaki ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. ‘Destan’ın ilk bölümüne Akkız, babasını öldüren Alpagu Han’dan intikam almak için her şeyi göze aldı.

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