Destan'da heyecan dolu sahne! Akkız ve Temur’un düellosu soluk kesti!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki dördüncü bölümüyle de çok konuşuldu. ‘Destan’ın dördüncü bölümünde, Gök Saray’daki esir hayatında çok zorlanan Akkız, kendisine zulmetmeye çalışan İlay’ın cezasını kesince mutfakta olay çıkardığı gerekçesiyle Ulu Ece’nin karşısına getirildi. Batuga ile planının bozulmaması için zindanda kalmak isteyen Akkız, asi davranışını sürdürünce Ulu Ece’nin gazabına uğradı ve sopa cezasına çarptırıldı. Tam bu sırada Akkız’ın kulağına fısıldayan Batuga çıkıp giderken, Akkız kendisini cezaya götüren muhafızları gafil avladı ve eline bir kılıç geçirerek dövüşmeye başladı.