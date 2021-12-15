Video Destan Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı! | Video
Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı! | Video

Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı! | Video

15.12.2021 | 01:33

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ATV'nin yepyeni dizisi 'Destan' 4 hafta önce ekran yolculuğuna başladı. Ekran yolculuğunu zirvede başlayan ve bunu başarılı bir şekilde sürdüren Destan, bugün dördüncü bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. ‘Destan’ın dördüncü bölümünde, ölümden dönerek saraydaki duruma el koyan Alpagu Han, bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Ulu Ece, Alpagu Han’ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, Akkız ise Batuga’nın öğrettiği gizli geçitler ve zekice planı sayesinde Alpagu Han’ın odasına sızmayı başardı. İşte ayrıntılar...

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