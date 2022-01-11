Destan'ın yeni bölümünde ortalık karışıyor! Gök ve Dağ arasında büyük savaş kapıda! | Video

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ATV’de ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ‘Destan’, 18 Ocak Salı akşamı 20.00’de yayınlanacak yedinci bölümüyle ekrana muhteşem bir dönüş yapacak. ‘Destan’ın yedinci bölümünden ilk fragman yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine girerken nefes kesecek bir bölümün müjdesini verdi.