Yaman ve Sırma’nın düğünü kana bulandı! Ulu Ece’nin Aldakçıbaşı Kün Ata ve Dağ Obalıları katlettiler | Video

‘Destan’ın on sekizinci bölümünde Sırma ve Yaman’ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır’ın yardımıyla Gök Saray’a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga’yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece düğüncü aldakçıları değiştirip, herkesi afyon şurubu içirip, uyutarak Batuga ve Akkız başta olmak üzere bütün Dağ obası halkını öldürmeyi planlar.