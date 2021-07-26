134 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video
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İsrail polisinin eşlik ettiği 134 fanatik Yahudi, sabah saatlerinde Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın eden Fanatik Yahudiler El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi baskın öncesi Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilerin sayısını sınırlandırarak girmelerini engelledi. Yerel kaynaklara göre, fanatik Yahudiler Cuma ve Cumartesi hariç her gün, sabah veya akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştiriyor.