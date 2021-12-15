16 aylık kızını döverek öldürdü! Son görüntülerinde tüyler ürperten detay | Video
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İngiltere'de 16 aylık Star Hobson isimli bebeğin, annesi Frankie Smith'in kız arkadaşı Savannah Brockhill tarafından dövülerek öldürülmesi, ülkede olay yarattı. Kendisini öldüren üvey anne ile olan görüntülerinde hiç mutlu olmadığı gözüken talihsiz küçük kızın son görüntüleri izleyenleri oldukça duygulandırdı.