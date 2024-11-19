2 dakikada otizm testi! Doktor paylaştı binlerce kez izlendi: "Bu cevabı verenler gizli otizm yaşıyor!"

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OTOMATİK OYNAT
01:00
01:47
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 19.11.2024 | 08:48
00:20
01:03
İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video 19.11.2024 | 08:48
00:47
İsrail’e ait önleme füzesi Ürdün’e düştü | Video 18.11.2024 | 12:40
01:50
Rusya, Ukrayna'nın kuzeyini vurdu: 2'si çocuk 10 ölü | Video 18.11.2024 | 11:09
01:45
Tanzanya'da 4 katlı bina çöktü: 13 ölü, 26 yaralı | Video 18.11.2024 | 08:53
02:03
İslami Direniş Örgütü ve Hizbullah'tan İsrail’e çifte darbe | Video 18.11.2024 | 08:53
06:45
01:32
Tayland'da görsel şölen! Binlerce dilek feneri gökyüzüne bırakıldı | Video 17.11.2024 | 14:46
01:18
Rusya'dan Ukrayna'ya 210 füze ve İHA ile saldırı: 2 ölü | Video 17.11.2024 | 13:44
00:35
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 100 sivilin sığındığı binayı vurdu | Video 17.11.2024 | 12:18
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Rakip firmanın 12 robotunu kaçıran robot, internette viral oldu | Video 17.11.2024 | 11:11
00:08
Netanyahu'nun evine bir saldırı daha: 2 işaret fişeği atıldı | Video 17.11.2024 | 10:34
00:24
İsrail, Lübnan'ın kuzeyine saldırdı: 3'ü çocuk 6 ölü | Video 17.11.2024 | 08:37
01:46
Husiler’den İsrail’e İHA’lı saldırı | Video 17.11.2024 | 08:37
00:37
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini roketle vurdu | Video 17.11.2024 | 08:37
00:51
İsrail bombası yolcu uçağının yanına düştü! 15.11.2024 | 12:52
00:23
Fransa - İsrail karşılaşmasında tribünler karıştı! 15.11.2024 | 09:02
03:09
Dünya bu karşılaşmayı konuşuyor! Mike Tyson Jake Paul karşı karşıya 15.11.2024 | 08:47