Video Dünya 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu | Video
2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu | Video

2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi Svante Paabo oldu | Video

03.10.2022 | 14:59

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İsveçli Svante Paabo, "insan evrimi" ile ilgili çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

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2022 Nobel Ödüllüleri sahiplerini bulmaya başladı. İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nde düzenlenen program kapsamında Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Nobel Tıp Ödülü'nün kazananını açıkladı. İsveçli bilim adamı Svante Paabo, "insan evrimi" ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Paabo, modern insan genomu ve soyu tükenmiş olan Neandertaller ile Denisovalıları karşılaştıran ve türler arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara öncülük etti.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ CUMA GÜNÜ SAHİBİNİ BULACAK
Nobel Ödülleri kapsamında yarın fizik, Çarşamba kimya, Perşembe edebiyat ve 10 Ekim'de de ekonomi ödülleri açıklanacak. Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise, Cuma günü belli olacak.

ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK'TA
Nobel Ödülleri için 10 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16 milyon 643 bin TL) sahiplerine teslim edilecek.
Nobel Tıp Ödülü, geçtiğimiz yıl insan vücudundaki ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden dolayı David Julius ve Ardem Patapoutian'a verilmişti.

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