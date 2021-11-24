9 yaşındaki küçük Journee, annesine saldıran hırsızın yüzünü böyle yumrukladı | Video

ABD'de annesiyle birlikte marketten çıkan 9 yaşındaki Journee ve annesi bir hırsızın saldırısına uğradı. Şüphelinin annesine saldırıp cüzdanını çalmaya çalıştığını gören küçük kız bir saniye bile beklemeden hırsız doğru koşup yüzünü yumruklamaya başladı. Başarılı olamayan hırsız olay yerinden kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.