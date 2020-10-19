A Haber, canlı yayında Ermenistan saldırısını kaydetti! | Video

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'de vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu. O anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı. A Haber canlı yayınına katılan Azerbaycan milletvekili Sevil Mikayılov "Ermenistan, daha önce sivil halkın yaşadığı bölgelere saldırı düzenleyeceğini açık açık ifade etmişti. Ermenistan'ın bu tutumuna karşılık, uluslararası camialardan hiç ses çıkmadı. Onlar kendilerine yönelik hiçbir ses yükselmediği için, saldırılarına rahatlıkla devam ediyorlar." dedi.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu, Terter'de vurulan noktadan yayın yaparken bir saldırı daha oldu. O anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı..