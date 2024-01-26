Video Dünya A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video

A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video

26.01.2024 | 13:40

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere biber gazıyla müdahale etti. O anlarda A Haber ekipleri canlı yayındaydı.

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