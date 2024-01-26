A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video
İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere biber gazıyla müdahale etti. O anlarda A Haber ekipleri canlı yayındaydı.
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