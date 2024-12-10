A Haber Lazkiye’de İsrail’in vurduğu tesiste | Video
İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. İsrail ordusu Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma üssünü hedef aldı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı vurulan üssü görüntüledi.
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