Video Dünya AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı | Video
AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı | Video

AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı | Video

16.12.2021 | 14:22

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OTOMATİK OYNAT

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Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri; Covid-19 salgını, Belarus, Ukrayna, enerji fiyatlarını ve güvenlik konularını ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

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Yılın son Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenleniyor. Zirvede özellikle Omicron mutasyonu olmak üzere Covid-19 salgınının durumu hakkında ve aşıların dağıtımı üzerinde durulacak. Liderler, aşılama konusundaki isteksizliği nasıl azaltabilecekleri ve yanlış bilgilerle mücadele edecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Gelecekteki krizler karşısında kolektif hazırlığını, müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların envanterini inceleyecek olan liderler, Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından hazırlanan ön raporlar ışığında enerji fiyatlarındaki son gelişmeleri de değerlendirecek.

Zirvenin açılış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Son iki yıldan öğrenilmesi gereken bir şey varsa, o da kamuoyumuzun Avrupa olmadan çok daha kırılgan olacağımızı anladığıdır. O yüzden durmuyoruz, yenilik yapan, koruyan, yol gösteren bir Avrupa istiyoruz" açıklamasında bulundu.

RUSYA-UKRAYNA KONUSU ELE ALINACAK
Zirvede, AB'nin Belarus sınırındaki durumu ve Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri konuşlandırması görüşülecek. Ayrıca AB-NATO işbirliğine ilişkin ortak bildirge hazırlıklarını da görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan liderlerin, Avrupa Konseyi'nin 17-18 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek olan AB-Afrika Birliği zirvesi için hazırlıklar yapması bekleniyor.

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