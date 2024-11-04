Video Dünya ABD Başkan Adayı Harris: "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için elimden geleni yapacağım" | Video
ABD Başkan Adayı Harris:

ABD Başkan Adayı Harris: "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için elimden geleni yapacağım" | Video

04.11.2024 | 08:47

Michigan Eyaleti’nde seçim mitingi düzenleyen Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris, "Başkan olursam Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Gazze'deki acıları durdurmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistin halkının onur, özgürlük ve güvenlik içinde kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi

VİDEO DEVAM EDİYOR

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerine saatler kala, Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris ABD'nin East Lansing şehrinde bulunan Michigan Üniversitesi'nde seçim mitingi düzenledi. Konuşmasına "Oy vermeye hazır mıyız?" ve "Kazanmaya hazır mıyız" diyerek başlayan Harris, seçimlere ithafen "Bunu başaracağız" dedi. Orta Doğu'daki gelişmelere değinmeden önce "Bugün burada Michigan'da derin ve gururlu kökleri olan Arap-Amerikan toplumunun liderleriyle bir aradayız" diyen Harris, devam eden savaşı "yıkıcı bir durum" olarak niteledi. "Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu ve Lübnan'daki sivil kayıplar ve yerinden edilmeler göz önüne alındığında bu yıl zor geçti" diyen Harris, "Başkan olursam Gazze'deki savaşı sona erdirmek, rehineleri evlerine getirmek, Gazze'deki acıları durdurmak, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Filistin halkının onur, özgürlük ve güvenlik içinde kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirebilmesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu. Sivilleri korumak ve bölgeye huzur getirmek adına İsrail - Lübnan sınırında diplomatik bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Harris, "tüm insanlar için" güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmeye çalışacağını da sözlerine ekledi.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ TARAFINDAN PROTESTO EDİLMİŞTİ
Harris Kuzey Karolina eyaletinin Charlotte şehrinde dün düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti. Konuşması yaklaşık 10 kişilik grubun "İsrail'i silahlandırmayı bırakma" çağrısı ile kesilen Harris, "Burada olmamızın nedenlerinden biri de demokrasi ve insanların fikirlerini söyleme hakkı için mücadele ediyor olmamız. Ama şu anda ben konuşuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Harris, protestoculara yanıt olarak, "Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Başkan Adayı Harris: Gazze’deki savaşı sona erdirmek için elimden geleni yapacağım | Video 08:54
ABD Başkan Adayı Harris: "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için elimden geleni yapacağım" | Video 04.11.2024 | 08:47
Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu kazandı | Video 07:51
Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu kazandı | Video 04.11.2024 | 08:46
ABD’de erken oy kullanma süreci sona erdi: Seçmenler büyük seçim günü için geri sayımda | Video 03:39
ABD’de erken oy kullanma süreci sona erdi: Seçmenler büyük seçim günü için geri sayımda | Video 04.11.2024 | 08:46
Trump kaybettiği 2020 seçimlerini hatırlattı: Görevden ayrılmamalıydım | Video 10:06
Trump kaybettiği 2020 seçimlerini hatırlattı: “Görevden ayrılmamalıydım” | Video 04.11.2024 | 08:46
ABD Başkan Adayı Trump, seçmene seslendi | Video 08:25
ABD Başkan Adayı Trump, seçmene seslendi | Video 03.11.2024 | 08:42
İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video 00:34
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadından İsrail’e misilleme | Video 03.11.2024 | 08:42
ABD Başkan Adayı Harris’in seçim mitingi İsrail protestosu nedeniyle kesintiye uğradı | Video 03:35
ABD Başkan Adayı Harris’in seçim mitingi İsrail protestosu nedeniyle kesintiye uğradı | Video 03.11.2024 | 08:42
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 01:37
Dr. Esra Albayrak Katar’da Dijitalleşme ve Ailenin Dönüşümünü anlattı 02.11.2024 | 15:26
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 00:12
İnsan saçına benzeyen Çin yemeği şaşırtıyor! 02.11.2024 | 14:07
İsrail Gazze’de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 01:20
İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 50’si çocuk en az 84 ölü, onlarca yaralı 02.11.2024 | 09:05
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 00:26
Okyanusta yaşayan yüzlerce yaşındaki Grönland Köpekbalığı kamerada 01.11.2024 | 12:24
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01:03
Kanseri yenen çocuk için okulda duygusal karşılama! 01.11.2024 | 10:39
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 00:22
Endonezya’da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü | Video 31.10.2024 | 16:06
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 01:12
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı | Video 31.10.2024 | 14:39
ABD’de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 01:15
ABD'de İslamofobi yükseliyor! Dua etti diye, Müslüman taksiciye biber gazı sıktı | Video 31.10.2024 | 13:33
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 03:35
Tayvan’ı Kong-rey Tayfunu vurdu: 1 ölü, 73 yaralı | Video 31.10.2024 | 12:38
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 00:56
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video 31.10.2024 | 12:38
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 00:06
ABD Başkan Adayı Donald Trump mitinge çöp kamyonu ile gitti 31.10.2024 | 12:10
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 01:25
BM Genel Kurulu, ABD’nin Küba’ya ambargoyu kaldırmasını talep eden tasarıyı kabul etti | Video 31.10.2024 | 08:56
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 04:51
Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu | Video 30.10.2024 | 16:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA