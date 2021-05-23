ABD Başkan Yardımcısı Harris’in basın toplantısında yaptığı hareket olay oldu
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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından elini üzerine silmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.