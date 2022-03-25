Video Dünya ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız

ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız

25.03.2022 | 18:24

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ABD Başkanı Biden, Polonya-Ukrayna sınırında açıklamalarda bulundu. Biden, "Demokrasiyi savunmak ve vahşeti önlemek için buradayız." dedi.

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