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OTOMATİK OYNAT
06:35
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 25.03.2022 | 18:24
01:19
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05:32
AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için ABD ile anlaştı | Video 25.03.2022 | 14:53
02:49
SON DAKİKA! Rusya, Ukrayna’yı İskender balistik füzeleriyle vurdu | Video 25.03.2022 | 13:24
00:22
Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 25.03.2022 | 11:33
02:55
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı | Video 25.03.2022 | 10:23
00:40
Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi | Video 25.03.2022 | 08:46
00:37
02:36
Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu | Video 24.03.2022 | 15:47
03:55
Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video 24.03.2022 | 15:47
04:38
Kiev'de sıcak dakikalar! A Haber canlı yayınında füzeli saldırı | Video 24.03.2022 | 14:18
04:26
09:02
Zelenskiy'den Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı | Video 24.03.2022 | 10:16
19:02
00:35
Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı | Video 23.03.2022 | 16:21
00:29
Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 23.03.2022 | 16:05
00:36
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video 23.03.2022 | 13:04
02:32
Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü | Video 23.03.2022 | 12:13
01:31
Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu | Video 23.03.2022 | 12:13
ABD Başkanı Biden, Polonya-Ukrayna sınırında açıklamalarda bulundu. Biden, "Demokrasiyi savunmak ve vahşeti önlemek için buradayız." dedi.