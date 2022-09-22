ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video
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ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Joe Biden'in konuşmasından sonra yaptığı tuhaf hareketler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar..