Video Dünya ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video
ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video

ABD Başkanı Joe Biden'ın kürsüdeki tuhaf hareketleri sosyal medyada gündem oldu | Video

22.09.2022 | 10:30

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ABD Başkanı Joe Biden Global Fund's Konferansı'nda konuşma yaptı. Joe Biden'in konuşmasından sonra yaptığı tuhaf hareketler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar..

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