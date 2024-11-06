ABD başkanlık seçiminde Trump 214, Harris 179 delege sayısına ulaştı | Video
ABD başkanlık seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump 214 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ise 179 delege kazandı. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday başkanlık seçiminin galibi olacak.
Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ise Washington, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont'da seçimi kazanarak, 179 delege sayısı elde etti. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270'e ulaşan aday başkanlık seçiminin galibi olacak.
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