ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" | Video

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı ortak basın toplantısında, "İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşme sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken her iki ülkenin de NATO ittifakı çalışmalarına entegre olmaya başladığını söylerken, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO ittifakına katılmasıyla ilgili endişelerinin görüşmede ele alındığını ifade etti. ABD'nin İsveç ve Finlandiya'yı yakında NATO müttefikleri olarak adlandırılacaklarına inandığını belirten Blinken, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya hazırlanması NATO'yu daha güçlü ve daha büyük yaptı. Finlandiya ve İsveç, bu kritik anda Ukrayna, NATO ve tüm dünya için neyin tehlike olduğunu tam olarak anlıyor. Bu yıl İsveç ve Finlandiya, Ukrayna'ya güvenlik ve insani yardım gibi pek çok konuda destek sağladı. Avrupa Birliği (AB) üyeleri olarak, Rusya'ya eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulama konusunda ortaklarımıza katıldılar. Madrid'deki NATO Zirvesi'nden bu yana NATO'nun Finlandiya ve İsveç'i üye olarak kabul edeceğinden emindim. Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere her iki ülke de taahhütlerini yerine getirmek için önemli somut adımlar attı ve üyelik süreci devam ediyor" şeklinde konuştu.

"YAKINDA HER İKİ ÜLKEYİ DE RESMİ MÜTTEFİKİMİZ OLARAK ADLANDIRABİLECEĞİZ"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin endişeleri gidermek için kullanıldığını da sözlerine ekleyen Blinken, "Yakında her iki ülkeyi de resmi müttefikimiz olarak adlandırabileceğimize inanıyorum. Türkiye bu süreçte önemli güvenlik kaygılarını dile getirdi. Ve süreç, bu endişeleri gidermek için etkin ve verimli bir şekilde kullanılıyor. Her iki ülkede Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri yeniden gidermek için somut adımlar attı. Bu yüzden bunun ilerleyeceğinden eminim. Uygun bir süreçte ilerleyecek ve yakında onları üye olarak kabul edeceğiz" dedi.

"NATO'DA EN ÇOK TÜRKİYE TERÖR SALDIRISIYLA KARŞILAŞIYOR"

Bilinken, Türkiye'nin terör saldırısıyla en çok karşılaşan NATO üyesi olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, "Türkiye topraklarında, diğer herhangi bir NATO müttefikinin topraklarında olduğundan daha fazla terörist saldırı gerçekleşiyor. Ancak endişeleri konusunda Türkiye ile ikili iş birliğini önemli ölçüde güçlendirmek de dahil olmak üzere, Finlandiya ve İsveç'in atmış olduğu somut adımları takdir ediyor ve kabul ediyoruz. Bu süreçte her iki ülkede Türkiye ile müttefik olarak yaptığı önemli çalışmalarında ilerliyor. Bu sürecin devam edeceğine ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılacağına dair her türlü beklentim var" ifadelerini kullandı.

"PKK TÜM AVRUPA'DA BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

İsveç Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise, Madrid NATO Zirvesi'nden bu yana Türkiye'nin endişelerini görüşmek üzere bir çalışma grubu kurulduğunu ve uzman düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek "Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya ilişkin endişelerine ilişkin netlik sağlandı. Bu tüm Avrupa'da bir terör örgütüdür" açıklamasında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise, "Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri ele alıyoruz. Türkiye ile görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.