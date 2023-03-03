ABD Dışişleri: "Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı" | Video
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece “kısa bir karşılaşma” olduğunu ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:18
03:20
BAE'yi sağanak ve dolu vurdu | Video 03.03.2023 | 08:35
01:28
Hong Kong’da inşa halindeki gökdelende yangın | Video 03.03.2023 | 08:35
00:30
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nın yakınında göktaşı görüldü | Video 03.03.2023 | 08:35
01:28
Hong Kong’da inşa halindeki gökdelende yangın: 2 yaralı | Video 02.03.2023 | 21:33
00:47
Hindistan’da havai fişek yüklü araç havaya uçtu: 1 ölü | Video 02.03.2023 | 11:22
00:18
Yunanistan’daki tren kazası sonrası sokaklar karıştı | Video 02.03.2023 | 08:38
00:58
Peru’da eski kuryenin çantasından mumya çıktı | Video 01.03.2023 | 16:30
00:29
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ve Kanadalı mevkidaşıyla görüştü | Video 01.03.2023 | 15:45
00:56
Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı | Video 01.03.2023 | 09:23
01:29
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video 27.02.2023 | 19:00
01:49
Meksika’da 11 araç birbirine girdi: 3 ölü, 20 yaralı | Video 28.02.2023 | 01:36
01:26
Filistin'deki çatışmalarda araçlar küle döndü | Video 27.02.2023 | 16:18
00:32
Roman milletvekili toplantıya kamerasını açık unutup duştan katıldı | Video 27.02.2023 | 13:28
01:52
03:50
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video 27.02.2023 | 08:49
01:21
Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı | Video 26.02.2023 | 12:13
00:32
Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale | Video 26.02.2023 | 12:16
02:56
El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı | Video 26.02.2023 | 09:49
01:41
Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 26.02.2023 | 08:37