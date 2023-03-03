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ABD Dışişleri:

ABD Dışişleri: "Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı" | Video

03.03.2023 | 12:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece “kısa bir karşılaşma” olduğunu ifade etti.

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