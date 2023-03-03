ABD Dışişleri: "Blinken ile Lavrov’un görüşmesi sadece kısa bir karşılaşmaydı" | Video

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Yeni Delhi’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin sadece “kısa bir karşılaşma” olduğunu ifade etti.