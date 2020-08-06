ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton flaş itiraf: "Trump Erdoğan'a direnemiyor" | Video
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ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a direnemediğini belirterek, 'Bunu ben kendim de anlayamıyorum. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemiyor" dedi.