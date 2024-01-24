Video Dünya ABD, Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video
ABD, Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video

ABD, Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video

24.01.2024 | 10:34

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, ABD güçlerinin Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı yazılı açıklamada, ABD askeri güçlerinin Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Austin saldırıların, söz konusu milislerin Irak ile Suriye'de ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırına karşılık düzenlendiğini belirterek, "Bölgedeki çatışmaları tırmandırmaya çalışmıyoruz. Personelimizi ve tesislerimizi korumak için daha fazla önlem almaya hazırız. Bu gruplara ve İranlı sponsorlarına, bu saldırıları derhal durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada ise İran destekli milis gruplara yönelik saldırılarda Kataib Hizbullah'ın karargahı, depoları ve roket, füze, dron için kullandığı eğitim noktalarının hedef alındığını aktardı.

"SALDIRILARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI"
Iraklı güvenlik kaynaklarına göre ABD güçleri, Babil kentinin Curf el-Sahar bölgesinde Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) bağlı askeri fakülteye silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. ABD ayrıca ülkenin batısındaki Anbar kentine bağlı, Suriye sınırındaki el-Kaim bölgesinde bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait karargahı SİHA ile hedef aldı, 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

"SALDIRILARI SÜRDÜRECEĞİZ"
Kataib Hizbullah'ın askeri sözcüsü Cafer el-Hüseyni sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe dikkat çekerek Gazze'deki kuşatma sona erene kadar "düşman üslerini" hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?
Öte yandan İran yanlısı gruplar, geçtiğimiz cumartesi günü Anbar kentindeki Ayn el-Esed üssüne füzeli saldırı gerçekleştirmiş, 4 ABD personelinin "travmatik beyin hasarı" yaşadığı açıklanmıştı. İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılar artmıştı. ABD Savunma Bakanlığına göre Ekim ayından bu yana bölgedeki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik 140'tan fazla saldırı gerçekleştirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Başkanı Joe Biden Filistin protestolarından konuşamadı | Video 06:37
ABD Başkanı Joe Biden Filistin protestolarından konuşamadı | Video 24.01.2024 | 11:53
ABD, Irak’taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video 00:27
ABD, Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video 24.01.2024 | 10:34
Şanghay açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu gemi battı! 21 denizci kurtarıldı | Video 00:51
Şanghay açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu gemi battı! 21 denizci kurtarıldı | Video 24.01.2024 | 10:57
Moğolistan’da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 01:17
Moğolistan'da tanker patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 24.01.2024 | 10:44
İsrail Büyükelçisinin BM Güvenlik Konseyinde konuşması sırasında diplomatlar salonu terketti | Video 01:14
İsrail Büyükelçisinin BM Güvenlik Konseyinde konuşması sırasında diplomatlar salonu terketti | Video 24.01.2024 | 09:53
Myanmar askeri uçağı pistten çıktı: 8 yaralı | Video 00:27
Myanmar askeri uçağı pistten çıktı: 8 yaralı | Video 23.01.2024 | 15:08
Gazze’de can kaybı 25 bin 490’a yükseldi | Video 01:51
Gazze'de can kaybı 25 bin 490’a yükseldi | Video 23.01.2024 | 14:15
Myanmar askeri uçağı pistten çıktı: 8 yaralı | Video 00:27
Myanmar askeri uçağı pistten çıktı: 8 yaralı | Video 23.01.2024 | 14:26
Rusya, üç kente birden füze yağdırdı: 5 ölü, 42 yaralı | Video 02:02
Rusya, üç kente birden füze yağdırdı: 5 ölü, 42 yaralı | Video 23.01.2024 | 13:23
ABD ve İngiltere’den Yemen’deki Husilere ait 8 noktaya saldırı | Video 00:23
ABD ve İngiltere’den Yemen’deki Husilere ait 8 noktaya saldırı | Video 23.01.2024 | 12:30
Hamas’tan saldırı... İsrail 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu | Video 01:25
Hamas'tan saldırı... İsrail 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu | Video 23.01.2024 | 10:14
Kırgızistan’da 7 büyüklüğünde deprem | Video 01:31
Kırgızistan’da 7 büyüklüğünde deprem | Video 23.01.2024 | 08:43
İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video 00:59
İrlanda’yı Isha Fırtınası vurdu: 235 bin ev elektriksiz kaldı | Video 22.01.2024 | 16:35
Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı | Video 00:14
Çin’de heyelan: 47 kişi toprak altında kaldı | Video 22.01.2024 | 10:03
Almanya’ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:13
Almanya'ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video 22.01.2024 | 09:20
Gazze’de can kaybı 25 bin 105’e yükseldi | Video 01:26
Gazze’de can kaybı 25 bin 105’e yükseldi | Video 21.01.2024 | 12:25
İşgalci İsrail, Filistinlerin mezarlarını tahrip ediyor | Video 01:13
İşgalci İsrail, Filistinlerin mezarlarını tahrip ediyor | Video 21.01.2024 | 12:30
İsrail askerleri, Gazze’deki yerleşim alanını sevinç çığlıklarıyla havaya uçurdu | Video 00:39
İsrail askerleri, Gazze'deki yerleşim alanını sevinç çığlıklarıyla havaya uçurdu | Video 21.01.2024 | 12:24
Hindistan’a ait yolcu uçağı Afganistan’da düştü | Video 02:06
Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'da düştü | Video 21.01.2024 | 11:15
Katil İsrail 24 yıl sonra Muhammed Durra’nın kardeşini de katletti | Video 03:18
Katil İsrail 24 yıl sonra Muhammed Durra'nın kardeşini de katletti | Video 21.01.2024 | 10:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA