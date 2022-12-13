Video Dünya ABD: "İran'daki infazlar, İranlı liderlerin kendi halkından korktuğunun göstergesi" | Video
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ABD: "İran'daki infazlar, İranlı liderlerin kendi halkından korktuğunun göstergesi" | Video

13.12.2022 | 10:05

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'daki göstericilerden birinin daha idam edilmesini kınayarak, bu infazların İran'daki liderlerin, kendi halkından korktuğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bakanlıkta düzenlenen günlük basın toplantısında İran'daki infazlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Price, İran'daki infazların halkı korkutmak için yapıldığını söyleyerek, "Bu sert eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sert ve halka açık şekilde gerçekleştirilen eylem, İran halkına korku salmak için yapıldı. Bu infazlar İran hükümetinin kendi halkından ne kadar çok korktuğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İran'daki protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güç 2 Besic üyesini öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard Meşhed kentinde halka açık bir şekilde infaz edilmiş, 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası ise 8 Aralık'ta infaz edilmişti.

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