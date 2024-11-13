ABD, İsrail’e silah sevkiyatını kısıtlamayacak | Video 13.11.2024 | 08:40 ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’nde insani koşulları iyileştirmesi için verdiği 30 günlük sürenin dolmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin İsrail'e Gazze Şeridi'nde insani koşulları iyileştirmesi için verdiği 30 günlük süre doldu. 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze'deki insani krize dikkat çeken ve sivillere insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunan ABD yönetimi, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, "Mevcut durumda, İsrail'in ABD yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmemiz yok" dedi.

Patel, Gazze'deki insani durumda gözlenen ilerlemenin desteklenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Mevcut durumda, İsrail'in ABD yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmemiz yok" dedi.

Patel, "İsrail, ekim ayında bakanlar Blinken ve Austin tarafından gönderilen mektupta belirtilen tedbirleri ele almak için bir dizi adım attı. İsrail'deki ortaklarımızla, ABD'nin müdahalesi sonucunda attıkları bu adımlar ve atılması gerektiğini düşündüğümüz ilave adımlar hakkında görüşmeyi sürdürüyoruz" dedi.

ABD'nin İsrail'e ayrıcalık tanımadığını ileri süren Patel, "İnsani durumun genel olarak iyileştiğini görmek istiyoruz ve bu adımlardan bazılarının, bu koşulların iyileşmeye devam etmesini sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

İsrail'in en önemli müttefiki ve en büyük silah ve askeri yardım tedarikçisi olan ABD'nin açıkladığı karar, uluslararası yardım kuruluşlarının İsrail'in Gazze'deki uygulamalarının ABD yasalarında yer alan kriterleri karşılamadığına ve Gazze'nin savaşın başından bu yana en kötü durumda olduğuna ilişkin açıklamaların ardından geldi.

13 Ekim tarihli mektupta ABD yönetimi, Gazze'ye her gün en az 350 kamyonluk malzeme girişine izin verilmesi, beşinci bir geçiş noktası açılması, sahillerdeki çadır kamplarında yaşayan insanların kış öncesinde iç bölgelere geçişlerine izin verilmesi ve Gazze'nin kuzeyine yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanması gibi taleplerde bulunmuştu. ABD yönetimi İsrail'i ayrıca BM'nin Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA'nın faaliyetlerini engelleyecek yasayı kabul etmemeye çağırmıştı.

ABD yasaları, kendisinden askeri yardım alan ülkelerin uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymasını ve sivillere insani yardım sağlanmasını engellememesini gerektiriyor.