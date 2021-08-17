Video Dünya ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti

ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti

ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti
17.08.2021 | 09:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Kabil’den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 00:56
ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 17.08.2021 | 09:16
Afganistan’dan korkutan görüntü! Ülkeden kaçmak için, ölümü göze aldılar | Video 06:27
Afganistan'dan korkutan görüntü! Ülkeden kaçmak için, ölümü göze aldılar | Video 16.08.2021 | 14:36
Afganistan’dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü | Video 06:33
Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü | Video 16.08.2021 | 13:14
Afganistan’da dehşete düşüren görüntüler! Havalanan uçaktan düşenler kamerada... 00:31
Afganistan'da dehşete düşüren görüntüler! Havalanan uçaktan düşenler kamerada... 16.08.2021 | 13:26
Afganistan Kabil havaalanında izdiham kamerada! En az 5 ölü 06:33
Afganistan Kabil havaalanında izdiham kamerada! En az 5 ölü 16.08.2021 | 12:41
Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor 00:30
Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor 16.08.2021 | 12:33
Haiti’deki depremde can kaybı sayısı bin 297’ye yükseldi | Video 02:21
Haiti’deki depremde can kaybı sayısı bin 297’ye yükseldi | Video 16.08.2021 | 11:20
Kabil’den kaçış! Taliban’ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video 01:02
Kabil'den kaçış! Taliban'ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video 16.08.2021 | 09:06
Taliban güçleri Afganistan başkanlık sarayında 01:42
Taliban güçleri Afganistan başkanlık sarayında 16.08.2021 | 00:29
Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video 02:03
Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video 15.08.2021 | 14:25
Lübnan’da akaryakıt tankeri faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 01:07
Lübnan’da akaryakıt tankeri faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 15.08.2021 | 14:25
Japonya’da sel heyelana neden oldu | Video 02:24
Japonya’da sel heyelana neden oldu | Video 15.08.2021 | 10:13
Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı 03:39
Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı 14.08.2021 | 11:49
İtalya’da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video 04:43
İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video 13.08.2021 | 14:39
Meksika’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video 01:55
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video 13.08.2021 | 13:11
Rusya’da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video 01:27
Rusya'da otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var! Patlama anı kamerada | Video 13.08.2021 | 11:47
Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video 01:50
Taliban, Afganistan’da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi | Video 13.08.2021 | 11:17
Çin’de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video 02:10
Çin'de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 11:17
İngiltere’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:49
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 13.08.2021 | 09:10
Beyrut’ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video 01:18
Beyrut'ta, Liman patlaması kurbanlarının aileleri protesto düzenledi | Video 12.08.2021 | 16:29

ABD askeri birliklerini çektiği Aganistan'ın başkenti kabilden 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA