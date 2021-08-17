ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
ABD Kabil'den 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti 17.08.2021 | 09:16
06:27
06:33
00:31
06:33
Afganistan Kabil havaalanında izdiham kamerada! En az 5 ölü 16.08.2021 | 12:41
00:30
Fransa’da aşı karşıtları sokağa döküldü! Aşı pasaportuna tepki yağıyor 16.08.2021 | 12:33
02:21
Haiti’deki depremde can kaybı sayısı bin 297’ye yükseldi | Video 16.08.2021 | 11:20
01:02
01:42
Taliban güçleri Afganistan başkanlık sarayında 16.08.2021 | 00:29
02:03
Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı | Video 15.08.2021 | 14:25
01:07
Lübnan’da akaryakıt tankeri faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi | Video 15.08.2021 | 14:25
02:24
Japonya’da sel heyelana neden oldu | Video 15.08.2021 | 10:13
03:39
Japonya sele teslim: 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı 14.08.2021 | 11:49
04:43
İtalya'da tabiat parkında yangın. Tahliyeler başladı | Video 13.08.2021 | 14:39
01:55
Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi | Video 13.08.2021 | 13:11
01:27
01:50
02:10
Çin'de sağanak yağışlar sonucu 21 kişi hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 11:17
00:49
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 13.08.2021 | 09:10
ABD askeri birliklerini çektiği Aganistan'ın başkenti kabilden 640 kişiyi askeri kargo uçağı ile tahliye etti.