ABD ordusundan Yemen’e hava saldırısı: “Husilerin füze deposu ve komuta merkezi vuruldu” | Video
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilere ait bir füze deposu ile komuta merkezine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.
"CENTCOM Kuvvetleri, ayrıca Kızıldeniz üzerinde Husilere ait çok sayıda tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAV) ve bir gemisavar seyir füzesini (ASCM) düşürmüştür" denilen açıklamada, "Operasyonda F/A-18 savaş uçakları da dahil ABD Hava Kuvvetleri unsurları ile ABD Deniz Kuvvetleri unsurları yer almıştır" ifadeleri kullanıldı. CENTCOM'un Güney Kızıldeniz, Bab el-Mendeb ve Aden Körfezi'ndeki ABD gemilerine yönelik saldırılar gibi Husi saldırılarını etkisiz hale getirmek için planlı operasyonlar gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Son saldırı, CENTCOM'un ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:07
Güney Kore, 3’üncü yerli casus uydusunu yörüngeye gönderdi | Video 22.12.2024 | 08:33
00:14
01:39
00:52
Yemen’den fırlatılan balistik füze Tel Aviv’i vurdu: En az 18 yaralı | Video 21.12.2024 | 09:19
00:33
Rusya'dan Kiev'e 8 füzeyle saldırı: 1 ölü, 7 yaralı | Video 20.12.2024 | 11:58
00:16
02:04
00:34
İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: 9 ölü | Video 19.12.2024 | 10:53
00:41
02:46
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 18.12.2024 | 11:44
06:24
01:53
00:13
Rus korgenerale yönelik suikast anı ortaya çıktı | Video 17.12.2024 | 16:54
00:15
Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem: 1 ölü | Video 17.12.2024 | 13:47
01:02
Rusya’da şok eden patlama! Putin’e yakın Rus komutan öldü | Video 17.12.2024 | 10:08
00:29
İtalyan aksanıyla havlayan köpek internette viral oldu | Video 16.12.2024 | 16:40
02:41
Suriye'deki M5 karayolu hurdalığa döndü | Video 16.12.2024 | 14:39
03:29
03:18
Suriye'de Esad rejimi sonrası eğitim-öğretim dönemi başladı | Video 15.12.2024 | 12:21
10:06
Şam yakınlarında toplu mezar bulundu! En az 75 bin kişi | Video 15.12.2024 | 11:14