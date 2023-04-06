ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video 06.04.2023 | 12:43 ABD polisi, çalıntı bir aracın direksiyonundaki 17 yaşındaki gence arka koltuktan kurşun yağdırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de yine bir polis cinayeti meydana geldi. Başkent Washington'da polis, 17 yaşındaki Dalaneo Martin'i çalıntı araçta uyurken yakaladı. Polise ait vücut kamerası görüntülerine göre Martin, kendisini gözaltına almak isteyen polise karşı direnerek aracı sürmeye başladı. Aracın hareket etmesiyle bir polis araçtan yola düşerken, diğer polis ise arka koltukta şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Polis, birkaç kez uyarı yaptıktan sonra Martin'in arkasından 4-5 el ateş etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, Martin'in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.ABD Adalet Bakanlığı, 18 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın son derece üzücü olduğu belirtilerek, "Birinin hayatını kaybetmesi her zaman trajik bir olaydır. Ancak bir çocuk söz konusu olduğunda bu çok daha acı verici" ifade edildi.