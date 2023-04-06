ABD polisi direksiyondaki şüphelinin arkasından kurşun yağdırdı | Video
ABD polisi, çalıntı bir aracın direksiyonundaki 17 yaşındaki gence arka koltuktan kurşun yağdırdı.
ABD Adalet Bakanlığı, 18 Mart'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın son derece üzücü olduğu belirtilerek, "Birinin hayatını kaybetmesi her zaman trajik bir olaydır. Ancak bir çocuk söz konusu olduğunda bu çok daha acı verici" ifade edildi.
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