ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını kaldırım taşına vurarak darp etti | Video

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Üç ABD polisi benzin istasyonunda bir adamı vahşice darp etti. Görüntülerde polis memurlarının adamın kafasını defalarca kaldırım taşına vurdukları görülüyor. Dehşet anlara ait görüntülere tepkiler çığ gibi büyürken George Floyd olayı akıllara geldi.