ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video

ABD'de polis şiddeti vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İddiaya göre New York Şehir Polis Departmanı polisleri, cinayete teşebbüs zanlısını gözaltına almak isterken çevredekilerden müdahale gelince, polisin tavrı sert oldu. 19 yaşındaki genç kadını tek yumrukla yere seren ABD polisi, büyük tepki çekti.