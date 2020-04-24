Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
ABD polisinden sağlık çalışanlarına teşekkür 24.04.2020 | 12:59
01:41
İngiltere'de aşı denemesi yapıldı 24.04.2020 | 12:15
02:29
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti | Video 22.04.2020 | 20:40
05:41
Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti? 22.04.2020 | 14:21
01:24
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Öldü Mü? 22.04.2020 | 14:20
01:24
Rusya'da virüsten 24 saatte 57 ölüm 22.04.2020 | 11:12
00:58
İngiltere tazminat istiyor iddiası 22.04.2020 | 11:02
01:05
Çin'in salgınla mücadelesi sürüyor! İşte son durum 22.04.2020 | 10:09
00:35
Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı | Video 21.04.2020 | 18:13
00:58
Almanya'da önlemler gevşetiliyor 21.04.2020 | 14:48
03:07
ABD, Çin'i neden suçluyor? 21.04.2020 | 11:48
01:05
Akbabalar New York'ta gökyüzünü işgal etti 21.04.2020 | 11:19
00:44
Hırsız marketi soydu, görevli ise paspasa devam etti | Video 20.04.2020 | 18:49
06:09
72 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının tahliyesine başlandı | Video 20.04.2020 | 15:24
02:05
Avrupa'da en yüksek ölüm oranı Belçika'da 20.04.2020 | 15:21
00:36
00:29
ABD'deki bu görüntüler olay yarattı | Video 19.04.2020 | 21:52
00:29
Dünya devi olarak gösterilen ABD’nin hastaneleri çaresiz kaldı | Video 19.04.2020 | 22:10
02:39
Amerika'da 24 Saatte 4 Bin 931 Ölüm! Trump'tan Flaş Açıklamalar! / A Haber 18.04.2020 | 15:58
04:21
Hollanda'da Sağlık sistemi Çöktü Mü? / A Haber 18.04.2020 | 15:27
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü haline gelen ABD'de polis salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına ekip otoları ile kalp şekli çizerek moral verdi.