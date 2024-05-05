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Video Dünya ABD polisinden, Virginia Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek kampına müdahale | Video
ABD polisinden, Virginia Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek kampına müdahale | Video

ABD polisinden, Virginia Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek kampına müdahale | Video

05.05.2024 | 12:16

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nde öğrencilerin Filistin'e destek için kurduğu kampa polis biber gazıyla müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin'e destek ve İsrail'e tepki eylemleri çığ gibi büyüyor. ABD'de bulunan Virginia Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için okulun kampüsünde kamp kurdu. Virginia Üniversitesi'nde kurulan İsrail karşıtı kampa polis müdahale ederek öğrencilerin dağılmasını istedi. Polis ile "dağılın" uyarısına uymayan öğrenciler arasında çatışma çıktı. Öğrencilere biber gazı ile karşılık veren polis, öğrencilerin "yazıklar olsun" sloganları ile karşılaştı. Çıkan olaylarda üniversiteye izinsiz girdikleri tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Virginia Üniversitesi Rektörü Jim Ryan yaptığı açıklamada, öğrencilere kamp kurmanın yasak olduğu ve kaldırılması uyarısının yapıldığını ancak öğrencilerin direnmesi sonucu polisin duruma müdahale ettiğini söyledi. Polisin müdahalesi ile fiziksel çatışma ve saldırı yaşanması sonucu Virginia Eyalet Polisi'nden yardım istendiğini duyurdu.

VİRGİNİA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNDE İSRAİL KARŞITI PROTESTO
Virginia Üniversitesi'nin yanı sıra ABD'deki çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. Michigan Üniversitesi'nin Müzik, Tiyatro ve Dans Okulu'nun mezuniyet töreninde gerçekleştirilen Filistin'e destek gösterisinin benzeri Indiana Üniversitesi'nde de düzenlendi. Indiana Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine Filistin yanlısı gösteri damga vurdu. Indiana üniversitesi Rektörü Pamela Whitten'ın konuşması sırasında salona giren Filistin destekçileri "Özgür Filistin" ve "İstifa" sloganları attı.

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