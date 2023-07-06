Video Dünya ABD, Rus jetlerinin Suriye'de Amerikan İHA'larını taciz ettiğine dair görüntüler yayınladı | Video
ABD, Rus jetlerinin Suriye'de Amerikan İHA'larını taciz ettiğine dair görüntüler yayınladı | Video

ABD, Rus jetlerinin Suriye'de Amerikan İHA'larını taciz ettiğine dair görüntüler yayınladı | Video

06.07.2023 | 11:15

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait insansız hava araçlarına (İHA) yönelik "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" eylemlerde bulunduğuna dair görüntüler yayınladı.

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