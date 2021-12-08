Video Dünya ABD, "Rusya'ya 2014'te uygulamadığımız yaptırımları uygulamaya hazırız" | Video
ABD,

ABD, "Rusya'ya 2014'te uygulamadığımız yaptırımları uygulamaya hazırız" | Video

08.12.2021 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD, Rusya’ya 2014’te uygulamadığımız yaptırımları uygulamaya hazırız | Video 07:08
ABD, "Rusya'ya 2014'te uygulamadığımız yaptırımları uygulamaya hazırız" | Video 08.12.2021 | 08:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Katar - Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı’nda Mehmetçiklere hitap etti 10:54
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Katar - Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı'nda Mehmetçiklere hitap etti 07.12.2021 | 15:55
Çin’de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Uzun zaman sonra bir arada görüldüler | Video 01:46
Çin'de gelen görüntüler tüyler ürpertti! Uzun zaman sonra bir arada görüldüler | Video 07.12.2021 | 14:00
Son Dakika: Irak’ta motosikletle bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 00:39
Son Dakika: Irak'ta motosikletle bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 07.12.2021 | 13:22
Görüntülü görüşme sırasında bir anda ekranda beliren müstehcen mesaj İngiltere’yi karıştırdı | Video 00:34
Görüntülü görüşme sırasında bir anda ekranda beliren müstehcen mesaj İngiltere'yi karıştırdı | Video 07.12.2021 | 12:06
Görüntülü görüşme kaydında gelen WhatsApp mesajı sosyal medyada olay oldu 00:34
Görüntülü görüşme kaydında gelen WhatsApp mesajı sosyal medyada olay oldu 07.12.2021 | 12:19
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha’da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı 04:57
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha'da! Katar Emiri El Sani resmi törenle karşıladı 07.12.2021 | 11:27
Fransa’da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı | Video 00:13
Fransa'da ırkçı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, ilk mitinginde tartaklandı | Video 06.12.2021 | 15:42
Endonezya’da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15’e yükseldi, 27 kişi kayıp | Video 02:48
Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15’e yükseldi, 27 kişi kayıp | Video 06.12.2021 | 13:07
İngiltere’de cani üvey annesi tarafından katledilen küçük Arthur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
İngiltere’de cani üvey annesi tarafından katledilen küçük Arthur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.12.2021 | 12:48
Buz gölünün altındaki ses sinyallerinde UFO iddiası | Video 00:17
Buz gölünün altındaki ses sinyallerinde UFO iddiası | Video 06.12.2021 | 09:16
Hindistan’da ordu isyancı diye sivillere ateş açtı: 13 ölü | Video 01:26
Hindistan'da ordu isyancı diye sivillere ateş açtı: 13 ölü | Video 05.12.2021 | 13:33
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı | Video 01:03
Çin’de sürücüsüz 3 otobüs testlere başladı | Video 05.12.2021 | 11:37
Endonezya’da Semeru Yanardağı’nda patlama 01:35
Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama 04.12.2021 | 16:29
Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi! 01:31
Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi! 04.12.2021 | 13:39
Yere çakılmaktan son anda kurtarılan inşaat işçisi kamerada! 01:54
Yere çakılmaktan son anda kurtarılan inşaat işçisi kamerada! 04.12.2021 | 10:44
ABD’de inanılmaz görüntü! Altına aldığı arabayla kilometrelerce ilerledi | Video 00:27
ABD'de inanılmaz görüntü! Altına aldığı arabayla kilometrelerce ilerledi | Video 03.12.2021 | 13:07
İngiltere’de kan donduran çocuk cinayetinde tüm sırlar ortaya döküldü! Cani üvey annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:15
İngiltere’de kan donduran çocuk cinayetinde tüm sırlar ortaya döküldü! Cani üvey annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.12.2021 | 13:03
Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı | Video 06:28
Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı | Video 03.12.2021 | 08:53
Meraklı leopar bir anda sınıfa girdi, küçük öğrenciler ne yapacağını şaşırdı | Video 00:13
Meraklı leopar bir anda sınıfa girdi, küçük öğrenciler ne yapacağını şaşırdı | Video 02.12.2021 | 15:49

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yönelik endişeler hakkında açıklama yapan ABD'li Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, işgal durumunda ABD'nin Rusya'ya "2014 yılında uygulamadığı yaptırımları uygulayacağını" söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında fazla sayıda askeri güç bulundurması ve ülkeyi işgal edeceğine yönelik endişeler karşısında ABD'nin tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sullivan yaptığı açıklamada, Rus Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda "henüz bir karar verdiğine inanmadığını" söyledi.

Sullivan, ABD Başkanı Biden'ın Putin ile toplantısının ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşme gerçekleştirdiğini ve Perşembe Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

ABD: "EKONOMİK ÖNLEMLERLE KARŞILIK VERECEĞİZ"
Sullivan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Beyaz Saray'ın ABD'li ve Avrupalı müttefikleri ile Rusya'ya ekonomik önlemlerle karşılık vereceğini söyledi. Sullivan, ABD'nin herhangi bir beklenmedik durumla başa çıkmaya hazır olduğunu söyleyerek, gerekirse ABD'nin "2014'te Rusya'ya uygulanmadığı yaptırımları gerçekleştireceğini" ifade etti.

Sullivan, işgal durumunda ABD'nin Ukrayna'ya savunma desteği sağlayacağını ve NATO'nun doğu cephesindeki müttefiklerine askeri desteği artıracağını söyledi.

Sullivan toplantıyla ilgili olarak, "Başkan Biden'ın bugün yaptığı şey, Rusya işgal etmeyi seçerse, bunun Rusya için sonuçlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktı" dedi. Sullivan, Biden ile Putin arasındaki görüşmeyi "faydalı bir toplantı" olarak nitelendirerek, ABD'nin nerede durduğunu belirtmede ve ilerleyen süreci belirlemede faydalı olduğunu söyledi.

Daha önce Beyaz Saray tarafından yayınlanan Biden ve Putin arasındaki görüşme özetine göre, eğer Rusya işgalde bulunursa ABD'nin buna "ekonomik yaptırımlarla yanıt verecegi belirtildi. Yapılan açıklamada, Biden'ın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediği, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulunduğu aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA