ABD Savunma Bakanlığı'ndan flaş 'Taliban'la işbirliği' açıklaması
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından başkent Kabil dahil birçok noktada kontrolü ele geçirmişti. Yaşanan gelişmeleri Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında değerlendiren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Afganistan'daki ABD’nin son misyonunu bitirdik. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi” ifedelerini kullanna Milley, Taliban ile iş birliği yapmanın mümkün olduğunu söyledi.