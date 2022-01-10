Video Dünya ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video
ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video

ABD'de 19 katlı apartmanda yangın: 54 yaralı | Video

10.01.2022 | 08:24

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ABD'nin New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 54 kişinin yaralandığı bildirildi.

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