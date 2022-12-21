Video Dünya ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video
ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video

ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video

21.12.2022 | 10:24

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ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde dün meydana gelen depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde yer alan Humboldt County'e bağlı Ferndale'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Humboldt County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Humboldt genelinde yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi. Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'e göre yaklaşık 79 bin ev ve işyeri depremin ardından elektriksiz kaldı. California Valisi Gavin Newsom ise Humboldt'ta acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Dün yerel saatle 02.34 sıralarında meydana gelen depremin ardından yaklaşık 80 artçı sarsıntı kaydedildi.

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