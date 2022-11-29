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OTOMATİK OYNAT
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
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ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
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Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 29.11.2022 | 08:45
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Zelenskiy, Kiev’de 7 ülkenin dışişleri bakanları ile bir araya geldi | Video 29.11.2022 | 08:45
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Çin'de büyük protesto! Devlet başkanına istifa çağrısı | Video 27.11.2022 | 11:55
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SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi | Video 27.11.2022 | 09:40
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Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı | Video 25.11.2022 | 10:47
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Rusya'da silahlı saldırgan sokak ortasında dehşet saçtı: 4 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
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Suudi Arabistan’ı sel vurdu: 2 ölü | Video 25.11.2022 | 08:39
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Rusya, 70 füzeyle Ukrayna’yı hedef aldı | Video 24.11.2022 | 08:54
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Çin’de iPhone fabrikasında protesto | Video 23.11.2022 | 14:56
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Rusya'da otelde yangın: "200 kişi tahliye edildi" | Video 23.11.2022 | 14:56
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ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü | Video 23.11.2022 | 10:45
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Gürcistan’da heyelan felaketi: 1 ölü | Video 28.06.2022 | 14:54
ABD'nin Florida eyaletinde kaza yapan bir aracın havai fişek dükkanına girmesi sonucu yangın çıkarken, sürücü hayatını kaybetti.