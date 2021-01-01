Video Dünya ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video

ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video

ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video
01.01.2021 | 14:33

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ABD'de Lockheed Martin Armed Forces (Silahlı Kuvvetler) Bowl maçının sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımları arasında kavga çıktı.

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ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde oynanan Lockheed Martin Armed Forces Bowl maçı sonunda Mississippi Eyalet Üniversitesi ve Tulsa takımının oyuncuları arasında kavga çıktı. Mississippi'nin, Tulsa'ya karşı 28-26'lık galibiyetiyle sonuçlanan maç sırasında da bazı gerginliklerin yaşandığı belirtildi. Oyunun bitmesiyle iki takım arasında çıkan kavganın nedeninin bilinmediği, bazı antrenörlerin ve saha kenarındaki bazı güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği kavganın birkaç dakika sürdüğü ifade edildi.

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