ABD’de aşı kuyruğu | Video
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ABD’nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı yaşlılar ise portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı.
Florida'da koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı. ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis'in, CDC'nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.