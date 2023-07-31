ABD’de ayı serinlemek için jakuziye girdi | Video
ABD’de aşırı sıcaklardan bunalan ayı, bir evin jakuzisine girerek serinledi.
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