ABD'de beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Panik anları kamerada | Video
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ABD'de Washington Nationals takımının beyzbol maçındaki taraftarlar, cumartesi gecesi stadyumun üçüncü kale kapısının hemen dışında üç kişinin vurulmasının ardından panik içinde kaçışmaya başladı. Silah seslerinin patlamasının ardından ortalık savaş alanına döndü.