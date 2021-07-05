Video Dünya ABD'de bir kısmı çöken bina patlayıcılarla yıkıldı | Video

ABD'de bir kısmı çöken bina patlayıcılarla yıkıldı | Video

ABD'de bir kısmı çöken bina patlayıcılarla yıkıldı | Video
05.07.2021 | 09:56

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ABD'nin Florida eyaletinde şu ana kadar 24 can kaybının yaşandığı kısmen çöken binanın geri kalan kısmı patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da kısmen çöken 12 katlı binanın ayakta kalan kısmı patlayıcılar kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Güvenlik olmadığı gerekçesiyle yerel saatle 22.30 sıralarında tamamen yıkılan bina, saniyeler içinde yerle bir oldu. Yetkililerin kontrolünde gerçekleştirilen yıkım anları kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi.

ŞU ANA KADAR 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan, enkaz alanındaki arama-kurtarma çalışmaları, binanın ayakta kalan kısmı için kontrollü yıkım kararı alınmasıyla geçici olarak durdurulmuştu. Binanın yıkım tarihi Karayipler'i vuran Elsa Kasırgası'nın Salı günü Florida'ya ulaşacağı beklentisiyle öne çekilmişti. Geçtiğimiz 24 Haziran'dan çöken binada şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 121 kişiden hala haber alınamıyor.
2018 tarihli raporda yapısal eksiklikler belirtilmişti

40 yıllık binada meydana gelen çökmenin kesin nedeni henüz bilinmezken, bir mühendislik firması tarafından 2018 yılında hazırlanan yapısal saha araştırması raporunda binada "yapısal eksiklikler bulunduğu" bilgisi yer almıştı. Raporda yaklaşık 3 yıl önce bir mühendis, binanın havuz güvertesinin altındaki beton levhada yapısal hasar ve otoparkta bulunan "çatlama ve parçalanma" ile ilgili endişelere dikkat çekmişti. Havuz güvertesi ve giriş tahrikinin altındaki su yalıtımında tespit edilen hatanın "büyük yapısal hasara" neden olduğu öne sürülen raporda, su yalıtım malzemelerinin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

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