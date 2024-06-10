ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video
ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi. Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
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