Video Dünya ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video
ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video

ABD'de boğa seyircilerin arasına daldı: 4 yaralı | Video

10.06.2024 | 15:32

ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

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ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Cumartesi günü Sisters kentinde gösteri sırasında bir boğa korkulukların üzerinden atlayarak seyircilerin arasına daldı. Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olayda yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.
Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi. Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
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