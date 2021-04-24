Video Dünya ABD’de cinsiyet açıklama partisindeki yeri sarsan patlama kamerada! Deprem etkisi yarattı

ABD’de cinsiyet açıklama partisindeki yeri sarsan patlama kamerada! Deprem etkisi yarattı

ABD’de cinsiyet açıklama partisindeki yeri sarsan patlama kamerada! Deprem etkisi yarattı
24.04.2021 | 11:56

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ABD’nin New Hampshire eyaletinde bir bebek için yapılan cinsiyet açıklama partisinde kullanılan patlayıcılar, çevrede sarsıntıya neden oldu. Bebeklerinin cinsiyetini açıklamak üzere parti düzenleyen bir aile, 36 kilogram patlayıcı kullanınca çevrede yaşayanlar deprem olduğunu düşündü.

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