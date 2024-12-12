ABD'de çöp kamyonu bomba gibi patladı | Video 12.12.2024 | 12:35 ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu bomba gibi patladı, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Chicago kentinde bir çöp kamyonu alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi. Çöp kamyonu kısa süre sonra havaya uçtu. İki polis, bir itfaiyeci olmak üzere 3 kişi hafif yaralandı. Patlama bölgede maddi hasara da yol açtı. Sıkıştırılmış gazla çalışan (CNG) kamyonun neden alev alındığı bilinmiyor.