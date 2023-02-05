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ABD'de eksi 78 dereceye düşen

ABD'de eksi 78 dereceye düşen "rüzgar soğuğu" rekoru kırıldı | Video

05.02.2023 | 16:05

ABD'de şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Washington Dağı'nda eksi 78 santigrat dereceye ulaşan "rüzgar soğuğu" rekoru kaydedildi.

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ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Maine, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinde ve New York'un büyük bir kısmında elektrik kesintilerine neden olan ve hayati tehlike uyarılarına yol açan rekor düzeyde dondurucu soğuklar kaydedildi. New York'un kuzeyinde yer alan Washington Dağı'ndaki şiddetli rüzgar soğuğu eksi 78 santigrat derecede kaydedilerek rekor kırıldı. ABD'nin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin kuzeydoğusunda zirveye ulaşan soğukluklar nedeniyle bölgenin "dünyanın en soğuk havasına sahip olma düzeyine yaklaştığını" söyledi. Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan bölgelerde binlerce mülkün elektriksiz kaldığını ve acil durum sığınakları açıldığını aktardı. Dondurucu soğuktan en çok etkilenen şehirlerden olan Massachusetts'te yer alan Boston'da hava sıcaklığı eksi 10'un altında kaydedildi. Boston Belediye Başkanı Michelle Wu, bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Ulusal Hava Servisi'ne göre, yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Penobscot ve Aroostook ilçelerinin dondurucu soğuklardan en fazla etkilenen bölgeler olduğu aktarıldı. Maine eyaletinde ise sıcaklığın eksi 69 dereceye kadar düştüğü, rüzgar soğuğunun ise eksi 35 derece ile eksi 50 derece arasında olduğu belirtildi. Maine'de yerel hava durumu servisi ayrıca, soğuk etkisiyle ağaçların kırıldığını ve elektrik hatlarının devrilmesi gibi olayların meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer bazı şehirlerde çocukların hipotermi ve donma riskleri altında olabileceğini ve koşulların hayati tehlike oluşturduğu konusunda uyararak insanları mümkün olduğu kadar evlerinde kalmaya çağırdı. New York Valisi Kathy Hochul, "Eyaletimiz tehlikeli derecede düşük sıcaklıklar ve aşırı rüzgar soğuklarıyla karşı karşıya. New Yorkluları güvende tutmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmak istiyoruz. Bunun için yerel yetkililerle koordinasyon halindeyiz. Lütfen açık havada geçirdiğiniz süreyi sınırlayın, daha fazla giysi giyinin ve alternatif ısı kaynakları kullanırken dikkatli olun" uyarısında bulundu.

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