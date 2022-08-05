ABD'de feci kaza: 5 ölü, 8 yaralı | Video

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ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yetkililer kazanın nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.