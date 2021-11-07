Video Dünya ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı
ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

07.11.2021 | 15:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı | Video 01:17
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı | Video 07.11.2021 | 16:22
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı! | Video 01:17
Selin vurduğu Hindistan’da sokaklar sular altında kaldı! | Video 07.11.2021 | 16:19
ABD’de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı 02:15
ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı 07.11.2021 | 15:26
Meksika’da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı | Video 01:42
Meksika’da kamyon 6 aracı biçti: 19 ölü, 3 yaralı | Video 07.11.2021 | 11:09
SON DAKİKA: ABD’de konserde izdiham! 8 ölü, onlarca yaralı... Dehşet anları kamerada 01:44
SON DAKİKA: ABD'de konserde izdiham! 8 ölü, onlarca yaralı... Dehşet anları kamerada 06.11.2021 | 10:59
Meksika’da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı | Video 03:54
Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı | Video 05.11.2021 | 16:17
Cancun’da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü 02:06
Cancun’da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü 05.11.2021 | 13:13
Japonya’da balon festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı | Video 04:33
Japonya’da balon festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı | Video 05.11.2021 | 10:36
ABD’li senatörden skandal tasarı! Türkiye’nin SİHA’larından rahatsız oldu 01:55
ABD'li senatörden skandal tasarı! Türkiye'nin SİHA'larından rahatsız oldu 05.11.2021 | 09:17
Meksika’da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü | Video 02:06
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü | Video 05.11.2021 | 08:53
Son dakika! Squid Game partisi kana bulandı! 8 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı | Video 00:13
Son dakika! Squid Game partisi kana bulandı! 8 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı | Video 04.11.2021 | 16:28
Mescid-i Aksa’ya baskın 02:24
Mescid-i Aksa’ya baskın 04.11.2021 | 14:30
Texas’ta 3D evlerden mahalle inşa edilecek | Video 01:20
Texas’ta 3D evlerden mahalle inşa edilecek | Video 04.11.2021 | 13:54
CNN direktörü Charlie Chester’ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Trump ve koronavirüs hakkında ortalığı karıştıracak sözler 02:20
CNN direktörü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Trump ve koronavirüs hakkında ortalığı karıştıracak sözler 04.11.2021 | 13:24
New York’ta markete molotof kokteylli saldırı | Video 00:35
New York'ta markete molotof kokteylli saldırı | Video 04.11.2021 | 12:58
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Merkel’e onur nişanı | Video 03:52
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Merkel’e onur nişanı | Video 04.11.2021 | 11:29
Kolombiya’da heyelan: 11 ölü, 10 yaralı 01:57
Kolombiya'da heyelan: 11 ölü, 10 yaralı 03.11.2021 | 16:22
Sevimli papağan güvenlik kamerasıyla saklambaç oynadı 00:17
Sevimli papağan güvenlik kamerasıyla saklambaç oynadı 02.11.2021 | 16:39
Kabil’de çifte patlama | Video 03:20
Kabil'de çifte patlama | Video 02.11.2021 | 13:07
La Palma’da yanardağdan lav akışı devam ediyor 01:32
La Palma'da yanardağdan lav akışı devam ediyor 02.11.2021 | 11:03

ABD'nin Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı olduğu için durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak bir dizi kaza yaptı ve ardından durarak köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Bryan Gray'in kaçışını polis helikopteri görüntüledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Florida eyaletinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü, çalıntı araçla polisten kaçamaya başladı. Edison köprü üzerine gelen şüpheli Bryan Gray, köprünün üstünde aşırı süratten dolayı bir dizi kaza yaparak durdu. Köprünün üstünden atlayan ve yüzerek kaçamaya çalışan Gray, sahil güvenlik tarafından yakalandı. O anları, polis helikopteri saniye saniye görüntüledi. Yetkililer, görüntüleri "Hapishaneye dalış" başlığıyla paylaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA