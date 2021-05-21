ABD'de filmleri aratmayan hırsız polis kovalamacası | Video

ABD'de çalıntı araçla polisten kaçan 5 şüpheli uzun süren takibin ardından kaza yaparak, yakalandı. Hırsız polis kovalamacası ise kameralara yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis ile genç hırsızların kovalamacası film sahnelerini aratmadı. Polis,18 yaş altı 5 otomobil hırsızının peşine düştü. Polislerin dur ihtarına uymayan ve uzun süre kovalanan hırsızların kaçışı, gasp ettikleri araçların kaza yapmasıyla son buldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, gasp ettikleri araçla kaza yapan gençlerin hastaneye kaldırıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, kaza nedeniyle yolu uzun süre trafiğe kapattı.